У Польщі затримали 13 українців

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, більшість українців затримані за неправомірне одержання візи до Польщі, зокрема, нібито для роботи, тоді як насправді вони мали на меті використати візи з іншою ціллю.

Громадян України затримували працівники трьох прикордонних відділів, які відповідають за кордон Польщі з Чехією та Німеччиною.

Зокрема, чотирьох українок затримано під час контролю пасажирів рейсових автобусів.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Польська прикордонна служба затримала за порушення правил перебування у Польщі 28 громадян України.

Неправомірне отримання візи карається, як правило, умовним ув’язненням від 6 місяців до 1 року з випробувальним терміном 2 роки. Дані порушників також вносяться у базу осіб, яким заборонено в'їзд до Польщі - переважно на рік.