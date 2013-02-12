Єфремов каже, що ПР не боїться нових виборів

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він сказав: “Якщо виникне ситуація тупикова (ми вважаємо взагалі, що це бред - коли вибори проводити), але вони нас не лякають. Якщо виникне ситуація, що треба йти на нові вибори, то, ймовірно, доведеться міняти систему голосування і йти на ці вибори. Але я ще раз говорю - це не наша позиція. Це позиція, на яку штовхають нас представники опозиційних фракцій. А враховуючи, що безвихідних ситуацій не буває, значить, ми будемо розглядати всі питання”, - сказав О.Єфремов.

При цьому він підкреслив, що у Партії регіонів не розглядалися такі питання, а він лише озвучив ті висловлювання, які сьогодні існують серед депутатів.

На запитання, яким чином можна буде забезпечити проведення виборів в умовах непрацюючого парламенту, якщо таке питання дійсно назріє, О.Єфремов відповів: “У Партії регіонів немає ніяких проблем, якщо виникне питання по нових виборах. У нас немає якоїсь боязні або ще чогось по цьому питанню. Якщо треба буде для того, щоб налагодити систему роботи політиків у державі, ми на це підемо”.

На його переконання, люди, які жодного разу не обирались до парламенту і не працювали у парламенті та є “недоговороздатними”, таких людей не можна обирати у Верховну Раду.

Як вважає О.Єфремов, “у вас не виникає сумніву, як ми це забезпечимо. Я думаю, якось один закон ми проголосуємо. Ми не раз це демонстрували, але ми не хотіли б повертатися у ту епоху. Але якщо це виникне, то ми це забезпечимо, і зробимо це дуже оперативно”.