Власенко: Тимошенко не заявляла про відмову від участі в суді

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко не заявляла про відмову брати участь у судовому засіданні в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це сказав її захисник, народний депутат Сергій Власенко, спростовуючи інформацію, поширену Державною пенітенціарною службою України.

«Півгодини тому я вийшов від Юлії Володимирівни. В моїй присутності вона двічі розмовляла з представником пенітенціарної системи – заступником начальника Качанівської колонії. Про жодну відмову Юлія Тимошенко не заявляла», - повідомив С.Власенко.

Депутат нагадав, що ДПтСУ «вже неодноразово ловили на відвертій брехні, і востаннє це було зроблено міжнародною місією Кокса-Кваснєвського».

«Якщо Юлія Тимошенко писала якісь заяви про нібито відмову від приїзду в Київ – ми як сторона захисту вимагаємо оприлюднити копію такої заяви, як пенітенціарна служба робили вже не раз і без наших прохань. Або – знову ж таки, як і раніше - нехай опублікують відео, на якому Юлія Тимошенко сьогодні відмовляється від участі в цьому засіданні», - заявив С.Власенко.

У свою чергу захисник Ю.Тимошенко Андрій Кожем’якін сказав журналістам, що влада в незаконний спосіб спробує доставити її до Києва. «Із власних джерел у нас є інформація, що влада планує провести таку акцію… І є досить велика вірогідність, що Юлія Володимирівна буде доставлятися до Києва для участі у судовому засіданні»,- наголосив він.

А.Кожем’якін підкреслив, що позиція Ю.Тимошенко щодо її участі у судах та слідчих діях є незмінною. «Юлія Тимошенко готова брати участь у засіданнях суду. Більше того, вона готова брати участь у процесуальних діях при допитах тих нібито свідків, яких повикопували із підвалів, але тільки тоді, коли стан здоров‘я дозволить їй це зробити. І по-друге, коли вона буде підготовлена, тобто їй будуть надані всі матеріали, всі томи», - зазначив захисник.

Народний депутат також наголосив, що заяви прокуратури про те, що слідство щодо справи про вбивство Євгена Щербаня закінчено, не відповідають дійсності.

Водночас А.Кожем’якін зазначив, що стан здоров‘я Юлії Тимошенко погіршився, через що вона не зможе брати участь у судових засіданнях.

«Є 138 стаття КПК, пункт п‘ятий, яка говорить, що людина, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні не може бути викликана будь-ким - слідчим, прокурором або суддею», - сказав захисник.

«Якщо пенітенціарна служба і керівництво колонії за рішенням суду вважають, що треба приймати рішення і привозити її силою, то нехай вони таке рішення приймають, але є закон, який необхідно виконувати», - підкреслив А.Кожем’якін.

Він також повідомив, що Ю.Тимошенко продовжує акцію громадянської непокори.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Державної пенітенціарної служби України, Ю.Тимошенко у категоричній формі відмовилася від участі у призначеному на 13 лютого судовому засіданні в Києві. Як ідеться у повідомленні, співробітниці Качанівської виправної колонії № 54 ознайомили Ю.Тимошенко із запрошенням до Печерського райсуду Києва для участі у допиті свідка. Ю.Тимошенко в категоричній формі відмовилася від участі у призначеному судовому засіданні на 13 лютого. Про це було складено відповідний акт.