Тюремники кажуть, що Тимошенко категорично відмовилась їхати в Київ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як ідеться у повідомленні, сьогодні, 12 лютого, співробітниці Качанівської виправної колонії № 54 ознайомили засуджену Ю.Тимошенко із запрошенням до Печерського райсуду Києва для участі у допиті свідка. Засуджена Ю.Тимошенко в категоричній формі відмовилася від участі у призначеному судовому засіданні на 13 лютого. Про це було складено відповідний акт.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Печерський районний суд Києва переніс на 13 лютого допит свідка у справі про вбивство у 1996 році депутата і бізнесмена Євгена Щербаня через відмову Ю.Тимошенко брати участь у судовому засіданні в режимі відео-конференції. Водночас суд зобов’язав відповідні правоохоронні органи забезпечити доставку Ю.Тимошенко до зали суду.