У Балоги готують позов до Європейського суду за відібрані мандати

"Наша команда вже працює над позовом до Європейського суду з прав людини. Юристи, що їм не притаманно, говорять про стовідсоткову гарантію нашої перемоги. Назвали навіть конкретну статтю Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за якою буде виграно справу Павла Балоги", - написав у своєму Facebook брат нардепа Віктор Балога.

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За словами Віктора Балоги, вони не довіряють жодному із українських судів.

"Європейський суд – наразі єдина інстанція, яка може встановити справедливість у цьому питанні. Довіри до будь-якого з українських судів – чи то Конституційний, чи Печерський, чи ще якийсь – немає. Судова система перестала існувати як незалежна гілка влади, тому ми не будемо грати за правилами шулерів на їхній території", - заявив Балога.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських мандатів П.Балогу і Олександра Домбровського. Приводом для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область).

"Визнати відсутність у Домбровського Олександра Георгійовича і Балоги Павла Івановича статусу і повноважень народних депутатів. Визнати неможливим достовірне встановлення результатів виборів 28 жовтня 2012 року в одномандатних округах №11 і №71", - йдеться в резолютивній частині рішення.

Довідка УНІАН. 10 листопада 2012 року Центральна виборча комісія визнала обраним у багатомандатному окрузі № 71 П.Балогу. П.Балога - брат екс-міністра надзвичайних ситуацій України, народного депутата 7-го скликання Віктора Балоги.