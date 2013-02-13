Беркут почав витісняти депутатів із зали суду

Близько двадцяти працівники спецпідрозділу “Беркут” увірвалися до зали судового засідання Апеляційного суду, де проходять слідчі дії у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня, із застосуванням сили, ламаючи меблі, почали витягувати народних депутатів із зали суду.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема витягли та почали штовхати до виходу з суду депутатів Романа Забзалюка та Андрія Сенченка.

Також під час бійки штовхали і присутніх в залі журналістів.

При цьому народний депутат Людмила Денисова закликала “беркутівців” припинити бити народних депутатів. Звертаючись до працівників «Беркуту», які виштовхували народних депутатів, вона закликала: “Схаменіться, що ви робити, це ж громадяни України, а ви повдягали шоломи і кілька - на одного. Хіба ви чоловіки? Схаменіться!”

Як повідомляв УНІАН, суддя Оксана Царевич зобов’язала народних депутатів залишити залу суду, де проходять слідчі дії в рамках розслідування справи про вбивство депутата Є.Щербаня.