Беркут почав витісняти депутатів із зали суду
Спецпідрозділ “Беркут” почав витісняти депутатів із зали Апеляційного суду Києва, де слухають справу щодо вбивства Щербаня.
Близько двадцяти працівники спецпідрозділу “Беркут” увірвалися до зали судового засідання Апеляційного суду, де проходять слідчі дії у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня, із застосуванням сили, ламаючи меблі, почали витягувати народних депутатів із зали суду.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема витягли та почали штовхати до виходу з суду депутатів Романа Забзалюка та Андрія Сенченка.
Також під час бійки штовхали і присутніх в залі журналістів.
При цьому народний депутат Людмила Денисова закликала “беркутівців” припинити бити народних депутатів. Звертаючись до працівників «Беркуту», які виштовхували народних депутатів, вона закликала: “Схаменіться, що ви робити, це ж громадяни України, а ви повдягали шоломи і кілька - на одного. Хіба ви чоловіки? Схаменіться!”
Як повідомляв УНІАН, суддя Оксана Царевич зобов’язала народних депутатів залишити залу суду, де проходять слідчі дії в рамках розслідування справи про вбивство депутата Є.Щербаня.