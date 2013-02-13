До зали суду, де слухають справу Тимошенко, прибув Беркут

Кілька десятків бійців спецпідрозділу “Беркут” зайшли до Апеляційного суду столиці, де мав відбутися допит свідка у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, не виключено, що вони силою видалятимуть народних депутатів, яких суд зобов’язав залишити приміщення через порушення правопорядку.

Наразі бійці спецпідрозділу одягають на себе захисні шоломи.

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Раніше представник суду, де проходять слідчі дії у справі Щербаня, запропонував депутатам добровільно виконати рішення суду і залишити залу.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому на вимогу депутатів представитися, ця людина відмовилася зробити.

Наразі в залі перебуває 15 співробітників підрозділу "Грифон", але будь-яких активних дій стосовно депутатів вони поки що не вчиняють.

Як повідомляв УНІАН, суддя О.Царевич зобов’язала народних депутатів залишити залу суду, де проходять слідчі дії в рамках розслідування справи про вбивство депутата Євгена Щербаня.