Кабмін схвалив план євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила міністр Кабінету міністрів Олена Лукаш.

«Документ схвалено», - сказала вона, відповідаючи на питання журналістів.

Нагадаємо, Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського самміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя і ряду інших реформ, зокрема – у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.