Ставицький: Нафтогаз і Туркменгаз підписали меморандум щодо поставок газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в Ашгабаті міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

“Був підписаний меморандум між компаніями НАК “Нафтогаз України” і “Туркменгаз” щодо поширення співпраці в нафтогазовій галузі. А саме - це і відновлення поставок газу в нашу державу і в країни Європи, і розвідка родовищ на території Туркменістану.

Говорячи про те, яким маршрутом може здійснюватись постачання туркменського газу до України, Е.Ставицький зазначив: “У нас є газопровід, який іде по північній частині Туркменістану і по Росії. Ми про це говорили. Ми домовились спочатку з нашими колегами з Туркменістаном домовитись, а потім будемо домовлятися далі”.

“Давайте дочекаємось, щоб наші фахівці вивчили ці питання, а потім відповімо на це питання”, - підкреслив Е.Ставицький.

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Він також наголосив, що питання про обсяги можливого постачання туркменського газу до України буде вирішене пізніше.

Говорячи про те, коли може бути реалізований цей проект, Е.Ставицький зазначив: “Сторони обміняються візитами, де і буде вироблятися стратегія щодо розвитку цих напрямків”.