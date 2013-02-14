Рибак переконаний, що розпуску парламенту не буде
15:13, 14 лютого 2013Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Рибак переконаний, що розпуску парламенту не буде.
Володимир Рибак не бачить нардепів, які би були готові йти на перевибори
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.
Відповідаючи на запитання, чи може бути розпущений парламент, якщо депутати впродовж 30 днів не зберуться на засідання, що є однією з підстав для розпуску ВР, відповідно до норм Конституції, В.Рибак сказав: “Я не розглядаю варіанти розпуску Верховної Ради”.
В.Рибак наголосив, що до нього в кабінет приходить дуже багато депутатів з різних фракцій, які представляють не лише більшість, а й опозицію, і жоден з них не сказав, що готовий йти на перевибори.
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