Рибак переконаний, що розпуску парламенту не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання, чи може бути розпущений парламент, якщо депутати впродовж 30 днів не зберуться на засідання, що є однією з підстав для розпуску ВР, відповідно до норм Конституції, В.Рибак сказав: “Я не розглядаю варіанти розпуску Верховної Ради”.

В.Рибак наголосив, що до нього в кабінет приходить дуже багато депутатів з різних фракцій, які представляють не лише більшість, а й опозицію, і жоден з них не сказав, що готовий йти на перевибори.