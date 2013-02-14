Мар’їнков готовий говорити про вбивства на Донеччині у 90-х роках

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на допиті в суді, відповідаючи на запитання захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, народного депутата Андрія Кожем’якіна.

«Якщо буде створена тимчасова слідча комісія з розслідування вбивств у Донецькій області з 1993-1994-го, чи будете Ви надавати свідчення?», - запитав А.Кожем’якін і почув відповідь від свідка: «Звичайно. Я зобов’язаний як громадянин. Я не відмовлюсь».

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А.Кожем’якін пояснив, що це питання він поставив свідку виходячи з того, що той неодноразово заявляв у ході допиту, що в нього дуже добра пам’ять, що він був досить відомою людиною, мав зв’язки як у політичних, так і в кримінальних колах України, і добре обізнаний у певних справах.