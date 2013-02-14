Свідок каже, що наступними жертвами після Щербаня мали бути Бакай і Волков

Про це він заявив у рамках слідчих дій у суді у справі про убивство Щербаня, повідомляє Українська правда.

"Волков і Бакай були законсервовані, і поки не було б оплати по Щербаню, їх би ніхто не вбивав", – сказав свідок.

На запитання, чому він повідомив начальнику главку карного розшуку Едуарду Фере про можливі замахи на Момота і Щербаня, як у випадку з Волковим і Бакаєм, Марїнков сказав, що "боявся цієї вовчої зграї".

"Кушнір був розлючений, що я сказав Фере про Волкова і Бакая. Він мені сказав: "Врахуй, що ти поламав серйозну гру, і якщо очкарик (так вони називали Лазаренка) скаже тебе валити, я тебе завалю", – переповів свідок.

Судячи з його свідчень, замовлення на Волкова і Бакая теж робив Лазаренко.

На чергове запитання, чому він так вважає, свідок сказав: "Скажу по-качану, подумають, що ідіот".

Він відмовляється відповідати на питання адвокатів, які виводять його на те, що одні його свідчення не співпадають з іншими.