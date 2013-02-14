Тюремники стоїчно твердять, що Тимошенко не захотіла їхати в суд

Державна пенітенціарна служба України вкотре спростовує заяви захисників засудженої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко про те, що вона нібито погодилась на етапування 13 лютого до Києва для участі у судовому засіданні, на якому допитували свідка у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня.

Про це УНІАН повідомили УНІАН прес-службі Державної пенітенціарної служби.

ДПтС наголошує, що 12 лютого співробітниці колонії неодноразово спілкувалися з Ю.Тимошенко, пропонували їй написати заяву стосовно своєї позиції щодо участі у судовому засіданні. «Однак, засуджена категорично відмовилася від цього. Крім цього, їй пропонували ознайомитися з актом, в якому було зафіксовано її відмову - засуджена не висловила жодних зауважень», - сказано у повідомленні.

У прес-службі відомства наголосили, що адвокати Ю.Тимошенко, як і сама засуджена, «наразі намагаються обмовити співробітників Державної пенітенціарної служби та безпідставно звинуватити у тих діях, яких вони не чинили».

ДПтС вкотре закликала їх «не брехати про дії співробітників колонії».

У пенітенціарній службі підкреслили, що за наявності згоди засудженої бути завтра, 15 лютого, присутньою на судовому засіданні, згідно з вимогами законодавства, відомство готове етапувати її до Києва для участі у засіданні суду. Однак, етапування відбудеться лише за письмової або заактованої згоди засудженої, з метою уникнення у подальшому звинувачень про те, що це було зроблено проти її волі, додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

7 лютого було озвучено позицію Ю.Тимошенко щодо її бажання бути особисто присутньою під час слідчих дій із допиту свідка в рамках досудового слідства у справі Є.Щербаня.

Тоді суд зобов'язав відповідні правоохоронні органи забезпечити доставку Ю.Тимошенко до київського суду на засідання 13 лютого.

Разом із тим Державна пенітенціарна служба України заявила, що Ю.Тимошенко відмовилася їхати на засідання київського суду 13 лютого.

13-14 лютого слідчий суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич проводила допит свідка Ігоря Мар’їнкова.

Сьогодні, 14 лютого, захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив, що екс-прем’єр вкотре вимагає доставити її до суду на допит свідка у справі про вбивство Є.Щербаня, в якій вона проходить як обвинувачена.