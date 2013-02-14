Власенко запевняє, що Тимошенко рветься до суду

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко вкотре вимагає доставити її до суду на допит свідка у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, в якій вона проходить як обвинувачена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

“Юлія Володимирівна в чергове подала заяву із вимогою доставити її завтра на судове засідання для участі в допиті свідка”, - сказав С.Власенко.

Він послався на інформацію, отриману від іншого захисника екс-прем’єра Сергія Саса, який сьогодні спілкувався з Ю.Тимошенко у харківській лікарні.

За словами С.Власенка, позбавити людину, яку обвинувачують у вбивстві, права захистити себе є найбільшим злочином.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

7 лютого було озвучено позицію Ю.Тимошенко щодо її бажання бути особисто присутньою під час слідчих дій із допиту свідка в рамках досудового слідства у справі Є.Щербаня.

Тоді суд зобов'язав відповідні правоохоронні органи забезпечити доставку Ю.Тимошенко до київського суду на засідання 13 лютого.

Разом із тим Державна пенітенціарна служба України заявила, що Ю.Тимошенко відмовилася їхати на засідання київського суду 13 лютого.

13-14 лютого слідчий суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич проводила допит свідка Ігоря Мар’їнкова.