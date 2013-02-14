Завтра суд допитуватиме ще одного свідка у справі Щербаня

У п’ятницю, 15 лютого, слідчий суддя Печерського районного суду Києва у будівлі Апеляційного суду столиці розпочне допит другого свідка у справі про вбивство у 1996 році у Донецьку депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.

Про це УНІАН повідомили у Генеральній прокуратурі України, зауваживши, що, за наявною інформацію, допит свідка має розпочатися о 10.00, проте поки невідомо, хто головуватиме в судовому засіданні.

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк підтвердив цю інформацію. “Так, нам відомо про допит на 10-ту годину, але хто буде допитуватись, не знаємо наразі. Заявка суду на доставку Юлії Володимирівни є. Її відмови на приїзд немає. Чи доставлять - залежать від Пенітенціарної служби або від Генпрокуратури”, - сказав він.