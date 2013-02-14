Яценюк каже, що суд у справі Щербаня - гра двох акторів

Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк переконаний, що свідок у справі про вбивство у 1996 році Євгена Щербаня Ігор Мар’їнков дає суду завідомо неправдиві покази.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.Яценюк висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він зазначив, що вже підготував “100 неоподатковуваних мінімумів для того, щоб заплатити штраф за правду про той суд, який зараз проходить у справі Щербаня”.

“Це ніякий не суд, це суто театральна дія. Там є актор, який виконує роль свідка, там є актор, який виконує роль судді”, - заявив А.Яценюк.

Він висловив переконання, що І.Мар’їнков дає завідомо неправдиві свідчення.

“З суду його (свідка І.Мар’їнкова — УНІАН) випускати не можна, його треба дуже охороняти. І важливо, щоб зараз на цього актора одягнули наручники, тому що ця особа, даючи заготовлені свідчення, скоює злочин”, - сказав А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, екс-прем’єра Юлії Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

13 лютого в Апеляційному суді Києва розпочався допит жителя Донецька І.Мар’їнкова, який є свідком у справі щодо вбивства народного депутата Є.Щербаня. Допит проводить слідчий суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич.