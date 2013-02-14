У Балоги кажуть, що Рибак пішов проти волі Ради

У партії «Єдиний Центр» вважають, що зверненням до Конституційного Суду щодо повноважень народних депутатів Павла Балоги та Олександра Домбровського голова Верховної Ради Володимир Рибак реалізує сценарій влади з нівелювання ролі парламенту як самостійного законодавчого органу.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві «Єдиного Центру».

«Таким рішенням спікер парламенту пішов проти волі депутатського корпусу та зайняв угодницьку позицію відносно замовників розправи над незалежними депутатами. Наслідками такого кроку В.Рибака може стати перетворення парламенту із самостійного органу влади на слухняну виконавчу структуру, що легалізує незаконні політичні рішення», - зазначається у документі.

У «Єдиному Центрі» вважають, що дії голови Верховної Ради в ситуації, що склалася, ставлять під сумнів його здатність відстоювати інтереси парламенту та можливість подальшого перебування на посаді.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив П.Балогу й О.Домбровського депутатських повноважень.

Підставою для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.

Сьогодні. 14 лютого, В.Рибак повідомив, що направив до Конституційного Суду подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення народних депутатів П.Балоги та О.Домбровського повноважень.