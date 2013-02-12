Партія Балоги закликає депутатів не підписувати ініційоване Рибаком подання до КС

17:31, 12 лютого 2013
Політика
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«Єдиний Центр» закликає депутатів не підписувати подання до КС щодо позбавлення Балоги і Домбровського повноважень.

У Балоги ініціативу Рибака вважають спробою легітимізації рішення ВАСУ

Партія «Єдиний Центр» закликає народних депутатів не підписувати ініційоване головою Верховної Ради Володимиром Рибаком подання до Конституційного Суду України щодо рішення Вищого адміністративного суду про позбавлення Павла Балоги й Олександра Домбровського депутатських повноважень.

Про це йдеться у заяві партії, переданій УНІАН прес-службою «Єдиного Центру».

«Єдиний Центр» вважає ініціативу В.Рибака звернутися до Конституційного Суду спробою легітимізувати «незаконне рішення Вищого адміністративного суду України та відвернути увагу суспільства від ситуації, що склалася».

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У партії заявляють, що «Конституційний Суд України є частиною контрольованої владою судової системи і у своїх діях керується не Основним Законом, а політичною доцільністю. Його рішення викликали однозначно негативну оцінку як в українському суспільстві, так і міжнародного співтовариства. На сьогодні Конституційний Суд – це не те місце, де варто шукати справедливого рішення. Також очевидним є те, що 81 стаття Конституції України дає вичерпний перелік підстав, за яким депутата можна позбавити повноважень і не передбачає жодних двояких тлумачень цих норм».

«Єдиний Центр» вважає, що рішення ВАСУ про позбавлення повноважень народних депутатів є загрозою для українського парламентаризму і може мати наслідки для всіх політичних сил, незалежно від їх належності до влади чи опозиції.

«Тому єдиною прийнятною позицією українського парламенту має бути принципова незгода з рішенням ВАСУ та дотримання положень Конституції України, які є основною гарантією повноважень народних депутатів», - йдеться в заяві.

Партія звертається до народних депутатів із закликом «не підігрувати владі у намірах перетворити український парламент на слухняного виконавця її волі та не ставити свій підпис під поданням до Конституційного Суду у цій справі».

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських мандатів брата лідера «Єдиного Центра» Віктора Балоги П.Балогу і О.Домбровського.

Приводом для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

"Визнати відсутність у Домбровського Олександра Сергійовича і Балоги Павла Івановича статусу і повноважень народних депутатів. Визнати неможливим достовірне встановлення результатів виборів 28 жовтня 2012 року в одномандатних округах № 11 і № 71", - йдеться в резолютивній частині рішення.

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.

11 лютого голова Верховної Ради Володимир Рибак ініціював звернення народних депутатів України до Конституційного Суду України у зв'язку з рішенням ВАСУ щодо позбавлення П.Балоги та О.Домбровського депутатських повноважень.

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