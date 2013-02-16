Тимошенко просить заблокувати рахунки Януковича в західних банках

Про це вона сказала, відповідаючи на запитання французького журналу «Politique Internationale».

На запитання, що мусять робити друзі України за кордоном, щоб не допустити встановлення диктатури, Юлія Тимошенко зазначила: «Було б добре, наприклад, заблокувати рахунки підприємств, які використав міністр енергетики Юрій Бойко, щоб придбати, на дуже сумнівних умовах, бурову техніку для видобування нафти.

Люди з найближчого кола президента, і в першу чергу, його син, який став мільярдером за три роки, мають приватні рахунки в Європі та в США. У рамках боротьби з корупцією та відмиванням грошей, мабуть, можна розслідувати походження грошей, що надходять до цих банків?».

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Стосовно власної особи, Тимошенко вважає, що міжнародна громадськість мусить домагатися кримінального покарання суддів, які причетні до її засудження та ув’язнення. «Держдепартамент (США) має всі елементи правового порядку, щоб застосувати відповідні санкції до суддів та прокурорів», - цитує Тиждень.ua.

На думку Тимошенко, якщо світ не змобілізується на захист української демократії, «інші колишні радянські республіки також затягне до спіралі загальної корупції». Натомість, спільна війна проти такої корупції, вважає вона, може стати «початком кінця для тих новітніх диктаторів, які процвітають у молодих та вразливих демократичних країнах».

«У світі існує цілий перелік країн, де демократія ніколи не спрацьовувала, - вважає Юлія Тимошенко. - Але було б фатальною помилкою вважати, що Україна належить до цього списку. Всі місії спостерігачів констатували, що вибори 2012 є регресом порівняно до виборів 2010. Ми фактично повернулися на рівень 2004 року. Це доводить, що партія влади не пройшла тест на демократію».