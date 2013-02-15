Тимошенко відповіла на 14 запитань французьких журналістів

П’ять років тому французький журнал Politique International, спільно з “Сорбонною”, нагородив Тимошенко премією “За політичну мужність”. Нині колишній прем’єр відповіла на запитання мас-медіа, яке присвятило українській тематиці також вступну редакторську статтю.

“Хто б подумав, що українська Залізна Леді стане об’єктом нескінченних переслідувань, що відбудуться за наказом київської влади? – йдеться на першій шпальті журналу. - Але все стає зрозумілим, якщо згадати, що Юлія Тимошенко очолює найбільшу опозиційну політичну силу, а президент Янукович тримає на короткому поводку українських суддів”...

Тимошенко відповіла на чотирнадцять запитань журналу.

“Репресії, під які потрапила я та інші позбавлені волі особи, спричинені тим, що ми повстали проти каннібальської логіки, що застосовує до української нації ця влада, проти корупції та маніпуляцій із законом, до яких вона безкарно вдається, не гребуючи брудною брехнею та грубими маніпуляціями”, - цитує Тиждень.ua.

Пояснюючи, в який спосіб розвиваються судові провадження проти неї, Тимошенко зазначила: “Все це не має жодного стосунку до судочинства. Суто правничий аналіз звинувачень проти мене нічого не дасть... Віктор Янукович заплатив мільйони доларів різним міжнародним аудиторським структурам, щоб дослідити мою діяльність на посаді прем’єр-міністра. Вони нічого не знайшли. Отже, було поставлено до дії цілу державну машину, щоб мене дискредитувати... Оскільки вони бояться, що Європейський суд з прав людини визнає мій арешт незаконним, вони вигадали звинуватити мене у співучасті у вбивстві”.