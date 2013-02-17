В УДАРі заявили, що партію в основному фінансує сам Кличко

Про таке в ефірі "5 каналу" заявив народний депутат, заступник голови партії «УДАР» Віталій Ковальчук.

«Ми собі поставили певні параметри розвитку, один з цих параметрів - публічність, і, природно, всі фінансові ресурси ми отримуємо публічно, ми отримуємо їх на рахунок. До того ж, є обмеження, з точки зору фінансування політичних структур, ми дуже сильно відстежуємо чистоту коштів. Насправді, немає великого секрету, що левову частку витрат на себе взяв Віталій Кличко, а так само інші члени партії, які підтримують партію», - заявив Ковальчук.