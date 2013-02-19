Опозиція тримає облогу ВР (фото)

Опозиція продовжує блокувати трибуну та президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 9.30 три опозиційні фракції продовжують блокувати трибуну парламенту. Депутати від Партії регіонів та КПУ також збираються у парламенті.

Заступник голови ВР Роман Кошулинський висловив думку, що влада сьогодні, принаймні, зранку не піде на силовий сценарій розблокування роботи парламенту.

“Я не думаю, що з точки зору прагматичності більшості потрібно робити силовий сценарій, ми не очікуємо на початку дня активних дій”, - сказав він.

Коментуючи висловлювання лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова про те, що між опозицією та більшістю намітився компроміс, Р.Кошулинський зауважив що мова може іти про внесення змін до закону про регламент, де буде чітко виписані умови особистого голосування депутатів, а також повноваження голови ВР щодо припинення порушень у разі не особистого голосування.