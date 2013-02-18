Яценюк приніс у Раду камеру, обіцяючи зняти завтрашній штурм (фото)

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк хоче зняти на відео спроби депутатів від Партії регіонів розблокувати трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після брифінгу для преси, де було заявлено, що фракції «Батьківщина» та «Свобода» майже у повному складі зібрались у ВР після отримання інформації про спроби розблокувати трибуну.

А.Яценюк взяв професійну камеру і зайшов до сесійної зали з обіцянкою зняти штурм, якщо він буде.