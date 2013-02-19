До Верховної Ради підтяглися регіонали й комуністи

Опозиційні депутати продовжують блокувати президію та трибуну парламенту. Друга сесія Верховної Ради сьомого скликання і сьогоднішнє засідання не розпочалися.

Як передає кореспондент УНІАН, біля трибуни зібралися депутати з фракції “Батьківщина”, переважна більшість яких одягнені у вишиті сорочки.

Президію парламенту блокують народні депутати від “УДАРу”, які одягнені в червоні светри із написом “Голосуємо особисто” та з назвою своєї партії.

Депутати з фракції ВО “Свобода” заблокували двері, через які входить керівництво парламенту.

Депутати від Партії регіонів та КПУ в основному перебувають на своїх робочих місцях, деякі депутати спілкуються між собою.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого, у день відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання опозиція заблокувала трибуну і президію парламенту, вимагаючи запустити сенсорну кнопку і забезпечити персональне голосування депутатів.

6 лютого голова парламенту Володимир Рибак заявив, що 19 лютого Верховна Рада України почне працювати.