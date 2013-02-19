Опозиціонери не вірять, що Янукович може розігнати Раду

Однак впевненості в тому, що Верховна рада дійсно буде розпущена, немає ні в кого, - відзначає Комерсант-Україна.

Можливість проведення дострокових парламентських виборів, про яку в кінці минулого тижня заявили в Партії регіонів, підтримали в опозиційному таборі. Раніше за перевибори висловлювалися і в партії УДАР, яка набрала в 2012 році менше голосів, ніж розраховували партійні аналітики. Тепер же з вимогою розпустити Раду виступили і представники "Батьківщини".

"Ми готові піти на ці вибори і перемогти", - заявив лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк висунув протилежну вимогу про зміну закону про вибори: "Ми створюємо робочу групу для розробки нового виборчого законодавства, яке буде повністю грунтуватися на відкритих списках".

Технічно закон можливо змінити до початку кампанії, незважаючи на блокаду ВР. Якщо президент прийме рішення про розпуск парламенту, Центральна виборча комісія не зможе запустити процес через відсутність фінансування. Трибуну доведеться розблокувати для внесення змін до бюджету, а в пакеті з ним можуть бути прийняті і інші закони, відзначає видання.

В опозиції впевнені, що їхня ініціатива набере більше голосів у сесійній залі, ніж провладна. "Мажоритарку підтримує тільки Партія регіонів, їх не більше 200. Комуністи не самогубці - на минулих виборах за мажоритарною частиною вони не отримали жодного мандата. На мажоритарників ми теж розраховуємо. Більшість з них орієнтувалися на ту чи іншу політичну силу, а ті, хто був пов'язаний з ПР, вже увійшли в їхню фракцію ", - пояснив заступник голови фракції" Батьківщина "Сергій Соболєв.

У КПУ дійсно підтримують опозиційну ініціативу. "Мажоритарка - це олігархічна система, при якій перемагає той, у кого є адмінресурс або гроші. Очевидно, що ми її підтримувати не будемо. Країна має повернутися до пропорційної системи, і, природно, з механізмом відкритих списків", - заявив член фракції Компартії Олександр Голуб. При цьому він зазначив, що в КПУ все ж сподіваються уникнути розпуску Ради і перевиборів.

Розробка нового закону, за словами Сергія Соболєва, не потребує багато часу - за його основу опозиція має намір взяти проект Виборчого кодексу, розроблений ще в 2009-2010 роках при фінансуванні Єврокомісії. Тим часом у "Батьківщині" визнають, що всерйоз перспективу розпуску ВР не розглядають, а їхні дії є лише відповіддю на висловлювання представників Партії регіонів. "Я переконаний, що президент ніколи не піде на розпуск при такому падінні рейтингу ПР. Тож часу для доопрацювання закону у нас достатньо", - заявив Соболєв.

Опозиціонери водночас схильні вірити, що в Партії регіонів готуються до силового розблокування Ради. Лідери опозиції декілька разів попереджали про це журналістів, але до цих пір сигнали виявлялися помилковими. Учора ввечері, на їхню думку, загроза штурму була особливо велика - до депутатів фракції УДАР, які блокують трибуну з 5 лютого, приєдналися представники "Батьківщини" і "Свободи". Депутати забарикадувалися в залі і залишилися там на ніч.

У ПР відкидають припущення про силовий варіант. "Ми виступаємо виключно за конструктивний діалог. Всі проблемні питання будемо вирішувати за столом переговорів", - запевнив глава регламентного комітету Володимир Макеєнко (ПР).

Вирішальним може стати сьогоднішній день.