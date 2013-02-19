Комуністи пішли з Верховної Ради
10:49, 19 лютого 2013Політика
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У сесійній залі Верховної Ради буде проведено наради фракцій Компартії та Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, наради проводили лідери фракцій. Нараду фракції КПУ провів Петро Симоненко, Партії регіонів - Олександр Єфремов.
Комуністи і майже всі регіонали пішли з ВР
Після проведення нарад народні депутати залишили сесійну залу. Фракція комуністів у повному складі залишила зал, при цьому кілька депутатів з Партії регіонів залишаються у приміщенні.
Як повідомляв УНІАН, народні депутати з фракцій опозиціїпродовжують блокувати трибуну та президію парламенту.
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