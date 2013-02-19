Комуністи пішли з Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, наради проводили лідери фракцій. Нараду фракції КПУ провів Петро Симоненко, Партії регіонів - Олександр Єфремов.



Після проведення нарад народні депутати залишили сесійну залу. Фракція комуністів у повному складі залишила зал, при цьому кілька депутатів з Партії регіонів залишаються у приміщенні.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати з фракцій опозиціїпродовжують блокувати трибуну та президію парламенту.