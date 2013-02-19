Попов узяв собі заступником екс-міністра
11:20, 19 лютого 2013Політика
1683 0
Колишнього міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Коржа призначено заступником голови КМДА.
Віктор Корж призначений заступником голови КМДА
Колишній міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Віктор Корж призначений на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження сьогодні підписала заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега.
Відповідно до розподілу обов’язків між заступниками голови КМДА, В.Корж опікуватиметься сферами культури, освіти та науки, молоді та спорту, медицини та соціального захисту населення.
Довідка УНІАН. В.Корж народився у Харкові 1957 року.
Обіймав посаду міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту з грудня 2006 року по грудень 2007 року. Народний депутат п’ятого та шостого скликань.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter