Герега не піде в мери Києва

Як передає кореспондент УНІАН, Г.Герега про це заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві під час лижних змагань «Кубок дипломатичних місій».

“Що стосується участі у мерських виборах, то у мене немає таких амбіцій, тому я навіть не приймала ніяких рішень, і я думаю, що брати участь у виборчих перегонах на мерських виборах я не буду”, - сказала секретар Київради.

Г.Герега підкреслила, що зараз для неї найважливішим завданням є ухвалення міськрадою бюджету Києва на 2013 рік, в якому будуть передбачені муніципальні надбавку до зарплат вчителів та медиків, а також об’єм коштів, необхідний на забезпечення розвитку Києва.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня секретар Київської міської ради Г.Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці, однак парламент досі не визначив дату їх проведення.