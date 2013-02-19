Депутати від опозиції продовжують блокувати ВР

Як передає кореспондент УНІАН, президію у даний час блокують кілька депутатів від партії “УДАРу” та один - від ВО «Батьківщина».

Біля трибуни та дверей, через які до сесійної зали заходить керівництво Верховної Ради, перебуває по одному депутату від “УДАРу”.

У сесійній залі знаходиться небагато депутатів від “УДАРу”, “Батьківщини” та ВО “Свобода”. Депутати від Партії регіонів та Комуністичної партії України відсутні.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 4 лютого, з дня відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання, заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування.

Сьогодні народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, посилаючись на слова лідера фракції ПР Олександра Єфремова, заявив, що більшість досягла домовленості з опозицією, і завтра Верховна Рада запрацює.