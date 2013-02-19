У ПР кажуть, що Рада завтра запрацює - опозиція відмовилась від сенсорної кнопки

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Олійник сказав в інтерв’ю журналістам.

Посилаючись на слова лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, він сказав: “Ми почули від Єфремова, що завтра ми працюємо. Це добра новина”.

В.Олійник повідомив, що опозиція “відмовилася від сенсорної кнопки, як теми, яка не пройшла апробації, як теми, яка не дає відповіді на поставлення завдання”.

За словами В.Олійника, запропоновано, що “депутати реєструються, голова Верховної Ради зачитує, хто відсутній, блокуються картки шляхом вилучення і голосуємо”.

“Якщо хтось прийшов (йдеться про те, що народний депутат України зареєструвався трохи пізніше — УНІАН), він реєструється, а голова Верховної Ради повідомляє, що відповідний депутат приступив до роботи, І таким чином ми забезпечимо персональне голосування”, - наголосив В.Олійник.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 4 лютого, з дня відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання, заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування.