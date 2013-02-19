Нинішнє блокування ВР - третє за тривалістю з 2000 року

Про це пише Тиждень.ua.

Блокування трибуни ВР представниками ПР та КПУ, що тоді були в опозиції, розпочалося 18 січня 2008-го і було викликане їхньою вимогою до Арсенія Яценюка, який тоді був головою Ради, відкликати лист про приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО.

Блокування роботи парламенту тривало тоді до 6 березня.

Другим за тривалістю блокуванням ВР завдячує знову ж Партії регіонів. З 27 червня по 6 липня 2006 року фракція ПР блокувала сесійну залу ВР, вимагаючи обирати спікера шляхом таємного голосування і виступали проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. Тоді блокування завершилося укладенням так званої "антикризової коаліції", до якої з "помаранчевої більшості" перебігли члени СПУ під керівництвом Олександра Мороза.

Нинішнє блокування парламенту - третє за тривалістю. Воно розпочалося 5 лютого, тобто триває вже 11 робочих днів. Опозиція вимагає забезпечення персонального голосування депутатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник запевнив, що більшість досягнула домовленості з опозицією, і завтра, 20 лютого, Верховна Рада запрацює.