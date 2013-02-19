Немиря виграв апеляцію у справі про гроші «на піар Тимошенко»
Апеляційний суд задовольнив скаргу Немирі на рішення райсуду про надання ним інформації щодо коштів на піар Тимошенко.
Апеляційний суд міста Києва задовольнив скаргу заступника голови партії "Батьківщина", народного депутата Григорія Немирі на рішення Подільського райсуду столиці, згідно з яким він має надати асоціації «Український правозахисний альянс» інформацію про походження коштів, котрими нібито розплачувався за піар екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.«Апеляційну скаргу Немирі Г.М задовольнити. Рішення Подільського суду від 5 грудня 2012 року скасувати. В задоволенні усіх позовних вимог «Українського правозахисного альянсу» відмовити», - йдеться у рішенні суду, яке зачитала головуюча у справі суддя Олена Кабанченко.
За словами захисника Г.Немирі Миколи Титаренка, "рішенням Подільського суду були порушені Конституція України та законодавство нашої держави".
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2012 року Подільський районний суд Києва за позовом «Українського правозахисного альянсу» визнав діяльність колишнього віце-прем'єр-міністра України Г.Немирі протиправною і зобов'язав його надати інформацію за запитами альянсу щодо походження коштів, витрачених на піар Ю.Тимошенко.
Раніше М.Титаренко повідомляв, що Генеральна прокуратура за заявою голови «Українського правозахисного альянсу» Сергія Демченка розглядає справу, в рамках розслідування якої Г.Немирю викликають на допити до прокуратури, тим самим перешкоджаючи йому здійснювати діяльність народного депутата України та виконувати обов’язки голови Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції.