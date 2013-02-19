Немиря виграв апеляцію у справі про гроші «на піар Тимошенко»

Апеляційний суд міста Києва задовольнив скаргу заступника голови партії "Батьківщина", народного депутата Григорія Немирі на рішення Подільського райсуду столиці, згідно з яким він має надати асоціації «Український правозахисний альянс» інформацію про походження коштів, котрими нібито розплачувався за піар екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«Апеляційну скаргу Немирі Г.М задовольнити. Рішення Подільського суду від 5 грудня 2012 року скасувати. В задоволенні усіх позовних вимог «Українського правозахисного альянсу» відмовити», - йдеться у рішенні суду, яке зачитала головуюча у справі суддя Олена Кабанченко.

За словами захисника Г.Немирі Миколи Титаренка, "рішенням Подільського суду були порушені Конституція України та законодавство нашої держави".

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2012 року Подільський районний суд Києва за позовом «Українського правозахисного альянсу» визнав діяльність колишнього віце-прем'єр-міністра України Г.Немирі протиправною і зобов'язав його надати інформацію за запитами альянсу щодо походження коштів, витрачених на піар Ю.Тимошенко.

Раніше М.Титаренко повідомляв, що Генеральна прокуратура за заявою голови «Українського правозахисного альянсу» Сергія Демченка розглядає справу, в рамках розслідування якої Г.Немирю викликають на допити до прокуратури, тим самим перешкоджаючи йому здійснювати діяльність народного депутата України та виконувати обов’язки голови Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції.