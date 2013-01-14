У Тимошенко знайшли, звідки злили фальшиве листування Немирі

Об'єднана опозиція "Батьківщина" звернулася до закордонних правоохоронців за фактом протиправної публікації та фальсифікації особистого листування доньки екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко - Євгенії та одного з лідерів «Батьківщини» Григорія Немирі.

Як ідеться у заяві Об'єднаної опозиції, переданій агентству УНІАН, сам факт публікації сфальсифікованого листування Є.Тимошенко, як і раніше Г.Немирі, у "Батьківщині" вважають свідченням того, що «влада усвідомила нікчемність, безперспективність та бездоказовість висунутих проти Юлії Тимошенко звинувачень, а тому взялася за дискредитацію найближчого оточення Юлії Тимошенко».

«Факт публікації та фальсифікації особистої переписки Євгенії вчергове засвідчив цинізм, аморальність та антидемократичність владної команди, яка не гребує нічим у своїх методах діяльності, навіть здійсненням кримінальних злочинів», - йдеться у заяві.

В опозиції підкреслили, що дії організаторів та виконавців публікації та фальсифікації листування трактуються як злочин та підпадають під дію як українського кримінального законодавства, так і міжнародного права.

"Ми усвідомлюємо, що чекати справедливості від українських органів правосуддя марно, оскільки саме вони на чолі з Януковичем і є організаторами і співучасниками цього чергового злочину з серії політичних репресій. Тому ми звернулися до правоохоронних органів інших країн, громадяни яких постраждали від факту публікації", - повідомили у "Батьківщині".

"Так, заяви про злочин вже почали розслідувати правоохоронці США, Великої Британії та Німеччини. Крім того, всі співрозмовники Євгенії з незаконно оприлюдненої переписки із власної ініціативи звернулися до правоохоронців своїх країн", - йдеться у заяві.

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В опозиції наголосили, що «особливим цинізмом замовників злочину є те, що опублікована інформація містить як правдиві епізоди, так і вигадані від першого до останнього слова». Якщо опубліковане листування Г.Немирі повністю сфальсифіковане, то листування Є.Тимошенко містить як правдиві повідомлення, так і частково або повністю вигадані, - зазначають у «Батьківщині».

«Ми вже встановили, що власник доменних імен сайтів zhuzhaleaks.com та nemyrialeaks.com - один і той самий, а інтернет-провайдером цих сайтів теж є одна фізична особа, зареєстрована у Києві. Це свідчить про системність та замовний характер публікації фальсифікацій», - наголосили в опозиції.

«Батьківщина» також звернулася до журналістів та українських громадян з проханням не ставати співучасниками злочину та не розповсюджувати особисте листування Є.Тимошенко.

«Просимо вас не уподібнюватися до зграї шакалів, для яких норми моралі та межі приватності - це порожні звуки. Віримо в те, що вихованість та повага до таємниці приватної переписки для вас мають більше значення, ніж сенсаційні заголовки, тому що жертвою такої злочинної та аморальної атаки може стати кожен з вас», - наголосили в опозиції.