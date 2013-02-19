Янукович пропонує Раді нарешті схвалити спрощення віз

Про це йдеться на сайті парламенту, пише Тиждень.ua.

Згідно з інформацією, законопроект зареєстрований 19 лютого. Документ передано на розгляд керівництва.

Текст законопроекту на сайті відомства не оприлюднений.

На тему: Фюле очікує на швидку ратифікацію угоди про спрощення оформлення віз

Нагадаємо, 22 січня комітет у закордонних справах Європейського парламенту надав одностайну підтримку набуттю чинності Угоди про внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

Як відомо, угоду про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощений порядок оформлення віз було підписано в Брюсселі 23 липня 2012 року.

Документом передбачено насамперед розширення категорій громадян, які матимуть право на візові спрощення. За посиленою угодою держави-члени ЄС зобов’язуються забезпечувати можливість подання візових клопотань до посольств і консульств держав-членів ЄС в Україні без посередників. Передбачено також скорочення часу очікування для подання візового клопотання і обмеження вартості послуг компаній-посередників.