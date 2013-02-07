Фюле очікує на швидку ратифікацію угоди про спрощення оформлення віз

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле заявляє, що очікує на швидку ратифікацію Верховною Радою України та Європейським парламентом змін, що були внесені у липні 2012 року до чинної угоди про спрощення оформлення віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ш.Фюле сказав під час виступу перед студентами і викладачами Києво-Могилянської академії.

Єврокомісар нагадав, що пройшов майже рік з того часу, коли було опубліковано другий звіт ЄС щодо імплементації Плану дій з візової лібералізації. За словами Ш.Фюле, Україна досягла прогресу в цьому напряму, однак його недостатньо для того, щоб виконати всі критерії першої фази візової лібералізації.

Він зазначив, що найбільш чутливі критерії стосуються потреби в ухваленні або у повторному ухваленні законів, що стосуються боротьби з корупцією та дискримінацією, а також захисту прав меншин.

“Чому ми говоримо про повторне ухвалення? Тому що ці закони лише роблять вигляд, що виконують вимоги, висунуті Європейський Союзом”, - сказав Ш.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС 23 липня 2012 року підписали угоду про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз.

Ці зміни подовжують список категорій українських громадян-прохачів віз, на яких поширюється дія Угоди. До них тепер належать, зокрема, представники організацій громадянського суспільства або молоді люди, які беруть участь у заходах, організованих неприбутковими організаціями. Крім того, зміни торкнулися чинних спрощень, що стосуються низки категорій прохачів віз, наприклад, журналістів.

Зміни до угоди про спрощення візового режиму мають ратифікувати Європейський парламент і Верховна Рада України, лише тоді вони набудуть чинності.

Президент Віктор Янукович вже вніс до ВР законопроект про ратифікацію змін до угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.