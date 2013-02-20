Росія вивезла з Сирії 10 українців

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в Посольстві України в Москві.

«Сьогодні вночі у підмосковному аеропорту Домодєдово приземлився літак Мул-62 МНС Росії. Серед 99 росіян і громадян країн СНД прибуло 10 громадян України», - сказав співбесідник агентства.

За його словами, п'ятьох дорослих і п'ятьох дітей розміщені в готелі при Посольстві України в РФ, їх нагодували. Сьогодні буде організовано їх відправлення до місця постійного проживання. Всі витрати з розміщення і переїзду з Москви до України узяла на себе українська дипломатична місія.

Серед прибулих літаком МНС РФ - росіяни, громадяни України, Білорусі, Узбекистану і Киргизії.

Як відомо, в Сирії з березня 2011 року не припиняється конфлікт між владою і озброєною опозицією. За даними ООН, за цей час в країні загинули близько 70 тисяч осіб. Влада Сирії заявляє, що стикаються з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.