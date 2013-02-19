Кількість сирійських біженців досягла 850 тисяч

Кількість біженців з Сирії, що покинули свої будинки в ході збройного конфлікту між силами опозиції та урядовими військами, досягла 850 тисяч осіб.

Про це представник Управління Верховного комісара у справах біженців (УВКБ) ООН Бабар Балуш повідомив на брифінгу в Женеві, передає РІА «Новости».

«За даними на 17 лютого, 850 тисяч сирійських біженців зареєстровано або чекають реєстрації (у сусідніх країнах)», – сказав Б.Балуш, слова якого наводить агентство «Франс Прес».

Раніше УВКБ прогнозувало, що протягом декількох місяців кількість біженців може перевищити мільйон осіб. З початку конфлікту 2,5 мільйона сирійців були змушені покинути свої будинки, але залишилися на території країни.

Конфлікт не припиняється в Сирії з березня 2011 року. Влада країни заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.