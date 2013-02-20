Опозиціонери у ВР сміються, аплодують і кричать «Ура»
09:44, 20 лютого 2013Політика
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Лідери опозиційних фракцій проводять у ВР наради з депутатами.
Кличку кричали "Ура"
Лідери опозиційних фракцій «Батьківщина» Арсеній Яценюк, «Свобода» Олег Тягнибок та «УДАР» Віталій Кличко проводять у Верховній Раді наради з депутатами своїх фракцій.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати від “Свободи” під час спілкуванням з О.Тягнибоком сміються та аплодують, депутати від ”УДАРу”, вислухавши В.Кличка, вигукнули “Ура”.
При цьому депутати від “УДАРу” продовжують блокувати трибуну та президію парламенту.
В той же час від Партії регіонів та КПУ у сесійній залі поки що знаходяться лише кілька депутатів.
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