Опозиціонери у ВР сміються, аплодують і кричать «Ура»

Лідери опозиційних фракцій «Батьківщина» Арсеній Яценюк, «Свобода» Олег Тягнибок та «УДАР» Віталій Кличко проводять у Верховній Раді наради з депутатами своїх фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від “Свободи” під час спілкуванням з О.Тягнибоком сміються та аплодують, депутати від ”УДАРу”, вислухавши В.Кличка, вигукнули “Ура”.

При цьому депутати від “УДАРу” продовжують блокувати трибуну та президію парламенту.

В той же час від Партії регіонів та КПУ у сесійній залі поки що знаходяться лише кілька депутатів.