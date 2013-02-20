Опозиція продовжує блокувати ВР

Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі ВР перебуваються народні депутати з усіх фракцій парламенту.

Трибуну блокують депутати із фракції «Батьківщина», а президію парламенту - депутати із фракції «УДАР». Депутати із фракції «Свобода» частково перебувають на своїх робочих місцях, а частина - неподалік від трибуни.

На даний час проходять консультації лідерів фракцій у голови Верховної Ради України Володимира Рибака.