Опозиція продовжує блокувати ВР
10:20, 20 лютого 2013Політика
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Засідання ВР сьогодні не відкрилося, опозиція продовжує блокувати трибуну.
Фракції провели наради
Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі ВР перебуваються народні депутати з усіх фракцій парламенту.
Трибуну блокують депутати із фракції «Батьківщина», а президію парламенту - депутати із фракції «УДАР». Депутати із фракції «Свобода» частково перебувають на своїх робочих місцях, а частина - неподалік від трибуни.
На даний час проходять консультації лідерів фракцій у голови Верховної Ради України Володимира Рибака.
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