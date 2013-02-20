Кірєєв пішов на підвищення

Суддю Родіона Кірєєва, який засудив до 7 років ув'язнення Юлію Тимошенко, призначено виконуючим обов’язки заступника голови Печерського суду.

Відповідна інформація розміщена на стендах Печерського суду, повідомляє Українська правда.

На цій посаді він змінив Андрія Мельника, який кілька тижнів тому засудив до довічного ув’язнення за вбивство Георгія Гонгадзе Олексія Пукача.

А.Мельник наразі - у відпустці.

Водночас у приймальні голови суду Інни Отрош журналістам повідомили, що суддя Мельник "вже не виконує обов’язки заступника голови Печерського районного суду".

Коментуючи звільнення Мельника, адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко вказала, що попри свою критику вироку та закритості процесу вона не має професійних претензій до Андрія Мельника.

"Недоліки процесу були пов’язані не стільки з роботою суду, скільки роботою ГПУ під час пред’явлення звинувачення", - зазначила адвокат.