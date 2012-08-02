Після Тимошенко Кірєєв займається краденими туфлями і звідницями
Суддя Печерського райсуду Родіон Кірєєв, який прославився обвинувальним вироком екс-прем'єру Юлії Тимошенко, поки не пішов на підвищення і працює на тій же посаді.
Як повідомляє Газета Киевская, після вироку екс-прем'єру Кірєєв оголосив ще 16 обвинувальних вердиктів.
З Єдиного реєстру судових рішень видання відібрало кілька курйозних справ Кірєєва - і першість у ній належить крадіжці туфель з магазину "Zara". Вартість взуття - 699 гривень. Киянин, раніше судимий за крадіжки, отримав від судді Кірєєва 3 роки умовно.
А якийсь уродженець Житомира був засуджений Кірєєвим до штрафу в 850 грн за те, що вкрав з території НСК "Олімпійський" дев'ять шматків мідного кабелю. Таким же штрафом відбулася у судді Кірєєва якась харків'янка, яка займалася звідництвом у Києві. Звідниця за 300 доларів на годину підключала до заробітків свою подругу, а місцем регулярних зустрічей з клієнтами була сауна на Шовковичній.
Очевидці кажуть, що суддю Кірєєва як і раніше супроводжує на роботу держохорона.