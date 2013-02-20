Немиря: Текст заяви ВР щодо підтримки євроінтеграції уже узгоджений
Узгоджено текст заяви Верховної Ради щодо підтримки Угод про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Комітету ВР з питань європейської інтеграції Григорій Немиря.
Він сказав: “Текст узгоджений і має бути проголосований після того, як Верховна Рада проголосує за зміни до регламенту, які закріплять де-факто і де-юре перехід до персонального голосування”.
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За словами Г.Немирі, заява, текст якої займає півтори сторінки, узгоджено з лідерами фракцій та головою парламенту.
Він наголосив: “Вважаю це важливим кроком до компромісу, котрий вчасно зроблений напередодні саміту Україна-ЄС” (25 лютого – УНІАН).
Г.Немиря висловив сподівання, що сьогодні Верховна Рада “зможе запрацювати і проголосувати як зміни до регламенту, так і цю заяву”.
За словами Г.Немирі, також найближчим часом необхідно вирішувати питання щодо ухвалення законопроектів, які уможливлять перехід “від першої фази плану дій щодо лібералізації візового режиму до другої фази - імплементаційної”. За його словами, йдеться про сім законопроектів, які, “на жаль, надійшли від уряду до Верховної Ради України лише вчора і поки що навіть не дійшли до (профільного) комітету”.
Г.Немиря повідомив, що в заяві йдеться про те, що парламент забезпечить ратифікацію змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.