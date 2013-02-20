Немиря: Текст заяви ВР щодо підтримки євроінтеграції уже узгоджений

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Комітету ВР з питань європейської інтеграції Григорій Немиря.

Він сказав: “Текст узгоджений і має бути проголосований після того, як Верховна Рада проголосує за зміни до регламенту, які закріплять де-факто і де-юре перехід до персонального голосування”.

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За словами Г.Немирі, заява, текст якої займає півтори сторінки, узгоджено з лідерами фракцій та головою парламенту.

Він наголосив: “Вважаю це важливим кроком до компромісу, котрий вчасно зроблений напередодні саміту Україна-ЄС” (25 лютого – УНІАН).

Г.Немиря висловив сподівання, що сьогодні Верховна Рада “зможе запрацювати і проголосувати як зміни до регламенту, так і цю заяву”.

За словами Г.Немирі, також найближчим часом необхідно вирішувати питання щодо ухвалення законопроектів, які уможливлять перехід “від першої фази плану дій щодо лібералізації візового режиму до другої фази - імплементаційної”. За його словами, йдеться про сім законопроектів, які, “на жаль, надійшли від уряду до Верховної Ради України лише вчора і поки що навіть не дійшли до (профільного) комітету”.

Г.Немиря повідомив, що в заяві йдеться про те, що парламент забезпечить ратифікацію змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.