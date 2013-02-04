Немиря заявляє, що Тимошенко на євроінтеграцію не міняють

Народний депутат України Григорій Немиря (фракція “Батьківщина”) спростовує інформацію про те, що опозиція нібито “здала Юлію Тимошенко в обмін на євроінтеграцію”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Я хотів би спростувати спекуляції, які ми бачимо у зв’язку з інформацією про процес підготовки цієї заяви (йдеться про заяву ВР щодо виконання положень та рекомендацій, що стосуються критеріїв підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС - УНІАН), що нібито опозиція здала Юлію Тимошенко в обмін на європейську інтеграцію”, - сказав Г.Немиря.

“Це абсолютно не відповідає дійсності з огляду на принципову позицію фракції “Батьківщина”, - підкреслив Г.Немиря.

Він висловив сподівання, що цього тижня “після вирішення принципового питання щодо персонального голосування ВР зможе продемонструвати те, що декларувалося багато разів - за 2-3 тижні до саміту країн ЄС, який має відбутися 25 лютого в Брюсселі. Вона прийме конституційною більшістю спільну заяву, в якій окреслить чіткі кроки, які мають бути зроблені з українського боку - з боку ВР, з боку Президента України, з боку уряду для того, щоб уможливити підписання вже в листопаді цього року на саміті «Східного партнерства» Угоду про асоціацію між Україною та ЄС”.

Г.Немиря наголосив, що в проекті заяви чітко йдеться про необхідність виконання резолюцій, в яких зазначено про необхідність звільнення політичних в’язнів в Україні.