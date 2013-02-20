Кожара розповів, які в України плани на брюссельський саміт

12:30, 20 лютого 2013
Політика
1074 0

Україна розраховує за підсумками саміту Україна - Європейський Союз, який пройде на 25 лютого в Брюсселі, підписати чотири документи.

Кожара розповів про документи, які мають підписати на саміті

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

"На сьогодні передбачається підписання чотирьох документів за результатами саміту", - сказав Л.Кожара.

Він відзначив, що Україна розраховує підписати Спільну заяву за результатами саміту і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС на суму більш як 600 млн. євро.

На тему: Голова МЗС Литви: ЄС не може закрити очі на порушення прав людини в Україні

Також міністр повідомив, що сподівається на підписання Меморандуму про початок діалогу між Україною і ЄС з питань бізнес-клімату і підписання 7-го спільного звіту щодо виконання Меморандуму між Україною і ЄС із взаєморозумінню і співпраці в енергетичній сфері.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter