Кожара розповів, які в України плани на брюссельський саміт

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

"На сьогодні передбачається підписання чотирьох документів за результатами саміту", - сказав Л.Кожара.

Він відзначив, що Україна розраховує підписати Спільну заяву за результатами саміту і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС на суму більш як 600 млн. євро.

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Також міністр повідомив, що сподівається на підписання Меморандуму про початок діалогу між Україною і ЄС з питань бізнес-клімату і підписання 7-го спільного звіту щодо виконання Меморандуму між Україною і ЄС із взаєморозумінню і співпраці в енергетичній сфері.