Кожара розповів, які в України плани на брюссельський саміт
Україна розраховує за підсумками саміту Україна - Європейський Союз, який пройде на 25 лютого в Брюсселі, підписати чотири документи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.
"На сьогодні передбачається підписання чотирьох документів за результатами саміту", - сказав Л.Кожара.
Він відзначив, що Україна розраховує підписати Спільну заяву за результатами саміту і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС на суму більш як 600 млн. євро.
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Також міністр повідомив, що сподівається на підписання Меморандуму про початок діалогу між Україною і ЄС з питань бізнес-клімату і підписання 7-го спільного звіту щодо виконання Меморандуму між Україною і ЄС із взаєморозумінню і співпраці в енергетичній сфері.