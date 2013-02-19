Голова МЗС Литви: ЄС не може закрити очі на порушення прав людини в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам після завершення засідання Ради закордонних справ ЄС.

“Ми не можемо закривати наші очі на можливе порушення прав людини, однак для мене очевидно, і я думаю, для багатьох з моїх колег, майбутнє України – це основне, і як Україна знайде себе в майбутньому дизайні Європи – це головне. Інші питання – важливі, але це – найголовніше”, - сказав Л.Лянкявічюс.

Водночас міністр зазначив, що дуже складно говорити про прогрес, поки такі “болючі та видимі” питання, як питання застосування вибіркового правосуддя, залишаються.

Крім того, за словами голови зовнішньополітичного відомства Литви, країни-члени ЄС повинні в своїх діях щодо України зважати також на позицію Європарламенту.

Він зазначив, що на сьогодні в парламенті є окремі дуже негативні думки щодо майбутнього відносин з Україною.

Л.Лінкявічюс також наголосив, що він та його колеги намагаються передати колегам в Києві, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС можливе.

“Ми передаємо нашим друзям інформацію, що це – реально, що це – не наукова фантастика. Тобто, найкраще, що ми можемо робити, – це інформувати, і наші попередження – це дружні попередження, ніякої агресії. Ми, як друзі, намагаємося бути настільки відкритими, наскільки ми маємо бути”, - наголосив міністр.

На цю тему: У ЄС ще раз наголосили на готовності підписати угоду з Україною

Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо “Східного партнерства”, в яких, зокрема, ще раз підтвердила готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства” в листопаді цього року за умови рішучих дій та видимого прогресу в питаннях покращення виборчого законодавства, вирішення проблем вибіркового правосуддя, а також за умови реалізації реформ, визначених Порядком денним асоціації Україна-ЄС.