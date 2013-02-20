Україна може ввести мита на імпорт нафтопродуктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Уряд на даний момент доопрацьовує питання про стимулювання нафтопереробки в країні... Може бути розглянуто питання про імпортні мита» - заявив міністр.

При цьому Е.Ставицький повідомив, що в березні очікується запуск Одеського НПЗ, який простоює з жовтня 2010 року.

Міністр також додав, що планується запуск і найбільшого в Україні Лисичанського НПЗ, який було зупинено власником - компанією ТНК-ВР - у квітні 2012 року, після того, як влада України відмовилася піти на ультимативну вимогу компанії встановити мита на імпортні нафтопродукти.

Як раніше повідомляв УНІАН, в 2010-2011 рр. Міністерство енергетики і вугільної промисловості вже виступало з ініціативою ввести імпортні мита. Проте створена міжвідомча комісія на чолі з першим віце-прем'єром Андрієм Клюєвим восени 2011 року виступила проти введення мит на імпорт нафтопродуктів, оскільки вітчизняні НПЗ не виробляють якісних нафтопродуктів за стандартом "Євро-4" і "Євро-5".

Крім того, проти введення мита виступають найбільші нафтотрейдери, вважаючи, що інакше відбудеться стрибок цін на нафтопродукти.

За даними Держкомстату, нафтопереробні заводи України в 2012 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 4,3 млн. тонн, що на 50,8% менше від показника 2011 року.

В Україні розташовані шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік.

Україна за підсумками 2012 року імпортувала нафту і нафтопродукти з Білорусі, РФ, Литви й інших країн на загальну суму 8,839 млрд дол.