Ставицький: Україні туркменський газ обходитиметься менше як у 280 доларів

Україна сподівається, що ціна туркменського газу, поставки якого можуть бути відновлені вже в 2013 році, буде менш як 280 доларів за тисячу кубометрів, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Переговори йдуть, але висловлю свою особисту думку: ми останнім часом працюємо над питанням спотових ринків. Якщо взяти спотову ціну і відняти транзитну складову, то ми вийдемо на економічно обгрунтовану ціну для України. Думаю, що ціна буде менш як 280 доларів».

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Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія «Туркменгаз» підписали меморандум про поставки туркменського газу до України. Того ж дня Президент України Віктор Янукович після переговорів із Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим заявив, що Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу.

В середу, 20 лютого, прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністру Юрію Бойку, міністру енергетики і вугільної промисловості Е.Ставицькому і міністру економіки Ігорю Прасолову «негайно» почати підготовку документів, необхідних для реалізації домовленостей у газовій сфері, досягнутих із Туркменістаном.