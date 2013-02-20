Регіонали й комуністи пішли з Ради

13:29, 20 лютого 2013
Політика
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Фракції ПР та КПУ залишили сесійну залу, оскільки домовленостей на нараді лідерів фракцій не було досягнуто.

Тягнибок. Свобода

Фракції ПР та КПУ залишили сесійну залу, оскільки домовленостей не досягнуто на нараді лідерів фракцій з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком.

Як передає кореспондент УНІАН, на цей час у сесійній залі залишаються тільки представники опозиції.

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Зараз відбудеться брифінг лідера фракції “УДАР” Віталія Кличка, фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка та фракції “Свобода” Олега Тягнибока.

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