Регіонали й комуністи пішли з Ради

Фракції ПР та КПУ залишили сесійну залу, оскільки домовленостей не досягнуто на нараді лідерів фракцій з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком.

Як передає кореспондент УНІАН, на цей час у сесійній залі залишаються тільки представники опозиції.

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Зараз відбудеться брифінг лідера фракції “УДАР” Віталія Кличка, фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка та фракції “Свобода” Олега Тягнибока.