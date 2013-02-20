Регіонали й комуністи пішли з Ради
13:29, 20 лютого 2013Політика
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Фракції ПР та КПУ залишили сесійну залу, оскільки домовленостей на нараді лідерів фракцій не було досягнуто.
У Раді залишилась лише опозиція
Фракції ПР та КПУ залишили сесійну залу, оскільки домовленостей не досягнуто на нараді лідерів фракцій з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком.
Як передає кореспондент УНІАН, на цей час у сесійній залі залишаються тільки представники опозиції.
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Зараз відбудеться брифінг лідера фракції “УДАР” Віталія Кличка, фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка та фракції “Свобода” Олега Тягнибока.
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