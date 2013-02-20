Кличко сподівається, що добрі новини з ВР надійдуть увечері

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу і додав, що о 17.00 відбудеться наступна нарада у голови Верховної Ради.

“Після цього, я сподіваюсь, ми зможемо вже оголосити позитивні речі, коли ми зможемо всі разом - представники всіх фракцій - вийти й оголосити, що ми готові працювати, але по чітких, прозорих правилах”, - сказав В.Кличко.

Він зауважив, що напередодні ввечері “ми були переконані, що ми вже готові були підписати спільний документ і зможемо вже почати працювати, але декілька пунктів, які запропонувала наша політична сила, не влаштували представників більшості”. За словами В.Кличка, було знято ці пункти для того, аби швидше почати роботу та підписати поправки до закону про регламент ВР сьогодні вранці. “На жаль, це не відбулося. Зараз затягується час. Майже домовились. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері у нас буде позитивне рішення щодо початку роботи парламенту”, - сказав В.Кличко.

У свою чергу голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк зазначив, що вчора о 19.00 три опозиційні фракції “передали узгоджений текст законопроекту”. “Сьогодні вранці Партія регіонів зрозуміла, що закони треба читати, що якщо читаєш - треба розуміти, що там написано”, - сказав він.

За словами А.Яценюка, опозиції почали пропонувати “абсолютно неадекватні рішення щодо зміни цього законопроекту”.

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Як припустив голова фракції “Свобода” Олег Тягнибок, більшість намагається “пересварити” опозицію. Він наголосив, що опозиція й надалі різними методами блокуватиме роботу парламенту, “доки ця влада не виконає конституційних вимог, які ставить сьогодні опозиція”.

Як повідомлялося, три опозиційні фракції – «Батьківщина», «Свобода» та «УДАР» - погодили текст змін до регламенту ВР, які вони готові підтримати, і передали голові парламенту.

Напередодні голови цих фракцій повідомили, що у відповідному законопроекті мають бути такі пункті: картки відсутніх на засіданні ВР депутатів на підставі письмової реєстрації вилучаються і блокуються. Якщо ж карткою такого депутата все ж таки проголосували, то на голосування ставиться питання про видалення депутатів із зали на декілька засідань - і того, який проголосував, і того, за кого це було зроблено. Для позитивного рішення буде достатньо 150 голосів депутатів.

Також у проекті має бути передбачена норма про те, що під час блокування трибуни парламенту депутати не отримуватимуть зарплату.