Тягнибок дивується ПР: зранку хоч до рани прикладай, а ввечері – повна протилежність

Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок заявляє, що фракції Партії регіонів і КПУ відмовилися від тих попередніх домовленостей, які були досягнуті вчора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

За словами О.Тягнибока, у Партії регіонів дуже “перемінний настрій: зранку хоч до рани прикладай - все нормально, готові вирішувати всі проблеми, а ввечері взаємно протилежний настрій - це або хтось їм щось збоку наговорює, або в них там щось всередині твориться”.

О.Тягнибок наголосив, що опозиція не відступиться від своїх вимог, зокрема, щодо особистого голосування кожного з народних депутатів.

“Якщо вони собі думають, що ми будемо поступатися тих принципів, то вони глибоко помиляються. Якщо вони собі думають, що вони можуть зараз нас шантажувати, що, мовляв, до 5-го числа - і змучитися, то нехай начуваються”, - наголосив О.Тягнибок (йдеться про 30 днів непроведення пленарних засідань, що може стати підставою для розпуску Верховної Ради - УНІАН).

“Ми зі своєї позиції не зійдемо”, - запевнив О.Тягнибок.

Він сказав: “Нам потрібний інший парламент, нам потрібні інші принципи роботи”.

За словами О.Тягнибока, опозиція не боїться перевиборів, а саме Партії регіонів треба боятися перевиборів, враховуючи нинішній стан економіки.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 4 лютого, з дня відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання, заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування.

19 лютого народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, посилаючись на слова лідера фракції ПР Олександра Єфремова, заявив, що більшість досягла домовленості з опозицією, і 20 лютого Верховна Рада запрацює.

Голови опозиційних фракцій «Батьківщина», «Свобода» і «УДАР» Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко 19 лютого повідомили, що керівники фракцій домовились про розробку змін до закону про Регламент Верховної Ради щодо особистого голосування депутатів. Вони поінформували про домовленості щодо розробки законопроекту про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, який має бути ухвалений депутатами шляхом підняття рук.